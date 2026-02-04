Yeni Şafak
Ekmek ve simitte yönetmelik değişti: Kimse kafasına göre zam yapamayacak

10:214/02/2026, Çarşamba
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde süreç değişti. Ticaret odası üyesi fırınların tarifelerinde onay yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığına verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme süreci artık tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolüne girdi.



YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Buna göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu Ticaret Bakanlığı oldu.

Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.



