Evde doğurduğu bebeğini çöpe attı

Mahalle sakinlerinden Miraç Mirza Aslaner ise “Sabah ekmek almak için bu yoldan geçiyordum, bebek sesini duydum. Mahalledeki fırına gidip oradaki ağabeylere durumu anlattım. Buradan çocuk sesinin geldiğini söyledim. Onlar da bana inanıp gelip baktılar, sonra diğer esnafla beraber polise haber verdiler. Ardından polisler geldi, kadını alıp götürdüler” diye konuştu.