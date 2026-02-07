Yeni Şafak
Fatih'te banka soygunu: Kaçarken çaldığı parayı düşürdü

Fatih'te banka soygunu: Kaçarken çaldığı parayı düşürdü

09:067/02/2026, Cumartesi
DHA
Fatih'te bankada Ş.K.(34) tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen Ş.K, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi.


Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı.


Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren Ş.K. kaçtı.


Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi.

#Fatih
#Soygun
#Para
