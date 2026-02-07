Fatih'te banka soygunu: Kaçarken çaldığı parayı düşürdü

Fatih'te bankada Ş.K.(34) tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

1 /11 Olay, saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi.

2 /11 Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen Ş.K, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi.



3 /11 Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı.



4 /11 Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren Ş.K. kaçtı.



5 /11 Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.



6 /11 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

7 /11 ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

8 /11 Adreste yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi.

