Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu: Darp görüntüleri...

Özcan Deniz, “Öncelikle telaştan arayan, soran tüm dostlara tüm sevgimle teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımı ile her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda” demişti.