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Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu: Darp görüntüleri...

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu: Darp görüntüleri...

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:5819/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özcan Deniz, aile içerisinde yaşanan tartışmalar sonrası kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Samar Dadgar, yaşanan krizle ilgili Özcan Deniz'in ailesi için zehir zemberek açıklamalar yaptı. Uzun zamandır sırra kadem basan eski eşi Feyza Aktan da ilk kez konuştu. Peki, ortaya çıkan fotoğraflar ve darp iddiaları hakkında neler söyledi?

Ailesiyle uzun süredir problemler yaşayan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu merak edilen ünlü sanatçı, yapılan tedavi sonrası taburcu oldu.

Özcan Deniz, “Öncelikle telaştan arayan, soran tüm dostlara tüm sevgimle teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımı ile her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda” demişti.

Yapılan kontrollerden sonra hastaneden çıkan ve evinde dinlenen Özcan Deniz'in henüz sete çıkmadığı öğrenilmişti.

Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darbettiği ileri sürülmüştü.

Uzun zamandır sırra kadem basan eski eş Feyza Aktan, ortaya çıkan fotoğraflar hakkında ilk kez konuştu.

Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

"Sorunsuz devam ediyoruz"

Özcan Deniz'in kendisini darbettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getiren Aktan; "O görüntüler, bakıcı davasından kalma. Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

#Özcan Deniz
#Feyza Aktan
#Samar Dadgar
#Kadriye Deniz

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