Sağanak yağmurun bazı bölgelerde kuvvetini artırmasıyla birlikte “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son analizlerine göre Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına için uyarı yapıldı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer şiddetli sağanak beklenirken, bazı noktalarda rüzgâr hızının 100 km/saatin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor İşte Meteoroloji'den 14-15 Şubat güncel hava durumu raporu.
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi sağanak ve karla karışık yağmur görülecek, Pazar güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklıklar batı ve güneyde 20-26 °C’ye çıkarken, doğu bölgelerde gece buzlanma riski sürüyor. İşte detaylar...
Hafta sonu hava nasıl olacak? (14-15 Şubat 2026)
Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışlar etkisini kaybedecek. Yurdun diğer kesimlerindeyse aralıklarla yağışlar devam edecek.
Yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yine Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar olacak.
Bazı bölgelerde etkili olan rüzgar bu akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları yurtta mevsim normallerinin üzerinde. Salıya kadar sıcaklık artacak.
14 Şubat 2026 Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait haritasına göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağmur görülürken, Karadeniz kıyılarında da yer yer yağış etkili oluyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmur dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 15-20 derece bandında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde 8-14 derece aralığında ölçülüyor. Özellikle doğu illerinde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, yağışların hafta sonu boyunca birçok bölgede aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
15 Şubat 2026 Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Şubat 2026 Pazar gününe ait hava durumu haritasına göre yurt genelinde yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederken parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel ve hafif yağış geçişleri görülse de, birçok bölgede güneşli aralıklar dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 20-26 dereceye kadar yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkarken, iç ve doğu bölgelerde 10-18 derece aralığında seyrediyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yer yer buzlanma riskinin devam etmesi bekleniyor.
METEOROLOJİDEN UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile bazı illerde ani sel, su baskını ve heyelan riski bulunuyor.
Kuvvetli rüzgâr: Rüzgârın bazı bölgelerde 50-90 km/saat, yüksek kesimlerde 100 km/saatin üzerinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu planlarını yaparken yağış ve rüzgâr uyarılarını göz önünde bulundurmak önemli.
İZMİR, ANKARA, İSTANBUL HAVA DURUMU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Yavuz, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında yağış görüleceğini bildirdi.
Ankara'da ise yarın öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi. İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.