İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku: 4 milyar dolar kaybettiğini açıkladı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, hayatına dair itiraflarla dikkatleri üzerine çekti. "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile etmezmiş" diyen Tatlıses, 4 milyon dolar kaybettiğini ilk kez anlattı.
Türk müziğinin “İmparator”u olarak anılan İbrahim Tatlıses, katıldığı bir programda hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.
İbrahim Tatlıses, İstanbul’dan ayrılıp İzmir’e yerleşme sürecini ilk kez anlattı. Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırılmasından da bahsetti.
4 milyon dolar kaybetti
Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.
"Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş"
Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını belirtti. Usta sanatçı, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını, ancak kardeşleriyle paylaşmadığını iddia eden sanatçı, kızı Dilan Çıtak hakkında da sitem dolu açıklamalar yaptı.
Tatlıses, "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, sıkışmadığında ise 'Tanımıyorum' diyor" ifadeleriyle kırgınlığını açıkladı.
İşte Tatlıses'in çok konuşulan serveti
Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında.
Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.
Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.
Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.