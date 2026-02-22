İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku: 4 milyar dolar kaybettiğini açıkladı

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.