"TATLISES OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM"





Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" ifadelerini kullandı.





Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisini nüfusuna alma sürecini de bahsetti: Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi.



