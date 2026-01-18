Yeni Şafak
İkinci Hamsi Festivali'nde kar altında horon: Yüzlerce kişi katıldı

21:2518/01/2026, Pazar
IHA
Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Festival kapsamında 2,5 ton hamsi ikram edilirken, vatandaşlar kar altında horon tepti.

Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Vatandaşların kar altında horon teptiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanbeyli Belediyesi’nen ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar eksi 1 derecede kar altında horon teperken coşku dolu anlar yaşandı. Olumsuz hava şartlarına rağmen etkinlik alanları ve stantlara yüksek katılımın gerçekleştiği festivalde, aileler ve çocuklar yerel lezzetlerin ve kültürel etkinliklerin tadını çıkardı.

2. Hamsi Festivali’ne İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda Sultanbeylili katıldı. Festival alanında Vali Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

#Hamsi Festivali
#Sultanbeyli
#İstanbul
#horon
