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İstanbul'u hiç böyle görmediniz: Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İstanbul'u hiç böyle görmediniz: Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

13:2411/02/2025, Salı
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Çoğumuz eski İstanbul'u merak edip araştırmışızdır. Osmanlı zamanından kalma İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş halleri sizi tarihi bir gezintiye çıkaracak. İşte size nerede o eski İstanbul dedirtecek o fotoğraflar...

1884 yılında çekilmiş İstanbul'da bir kebapçı.


 1900 yılında çekilen Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünümü


1909 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı. 

10 Mayıs 1909 yılında İstanbul'da Taksim Toğçu Kışlası üzerinde ilk defa hidrojen balonu uçuruldu.


1910 yılında çekilmiş Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı.


1912 yılında çekilen Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi.


Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı'nın, İstanbul, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıkış anı.


1910 yılında Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu karşılaşması.


1922 yılında çekilen fotoğrafta son İslam halifesi Sultan Abdülmecid'in atıyla gezintisi yer alıyor.

İşte Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan 1965 yılında çekilmiş eski İstanbul fotoğrafları...


#İstanbul
#Osmanlı
#Indiana Üniversitesi

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