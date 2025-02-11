Çoğumuz eski İstanbul'u merak edip araştırmışızdır. Osmanlı zamanından kalma İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş halleri sizi tarihi bir gezintiye çıkaracak. İşte size nerede o eski İstanbul dedirtecek o fotoğraflar...

1 /14 1884 yılında çekilmiş İstanbul'da bir kebapçı.



2 /14 1900 yılında çekilen Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünümü



3 /14 1909 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.

4 /14 10 Mayıs 1909 yılında İstanbul'da Taksim Toğçu Kışlası üzerinde ilk defa hidrojen balonu uçuruldu.



5 /14 1910 yılında çekilmiş Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı.



6 /14 1912 yılında çekilen Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi.



7 /14 Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı'nın, İstanbul, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıkış anı.



8 /14 1910 yılında Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu karşılaşması.



9 /14 1922 yılında çekilen fotoğrafta son İslam halifesi Sultan Abdülmecid'in atıyla gezintisi yer alıyor.

10 /14 İşte Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan 1965 yılında çekilmiş eski İstanbul fotoğrafları...



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