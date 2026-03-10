İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışma, İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçelerini ortaya çıkardı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros önderliğinde gerçekleşen çalışmaya göre İstanbul’da geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış yaşandı. İşte detaylar...

1 /16 İSTANBUL İLÇELERİNİN HAVA TEMİZLİK SKALASI Beşiktaş: Yüzde 73,5 mikrogram

2 /16 Aksaray: Yüzde 62 mikrogram

3 /16 Yenibosna: Yüzde 56,6 mikrogram

4 /16 Sarıyer: Yüzde 51,4 mikrogram

5 /16 Çatladıkapı: Yüzde 49,9 mikrogram

6 /16 Kağıthane 1: Yüzde 49,3 mikrogram

7 /16 Bağcılar: Yüzde 49,3 mikrogram

8 /16 Selimiye: Yüzde 46,7 mikrogram

9 /16 Kadıköy: Yüzde 45,5 mikrogram

10 /16 Üsküdar 1: Yüzde 42,9 mikrogram

11 /16 Ümraniye 1: Yüzde 40 mikrogram

12 /16 Kartal: Yüzde 36,1 mikrogram

13 /16 Sancaktepe: Yüzde 36 mikrogram

14 /16 Maslak: Yüzde 32,5 mikrogram

15 /16 Avcılar: Yüzde 29 mikrogram