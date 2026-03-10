Yeni Şafak
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu

10:0310/03/2026, Salı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışma, İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçelerini ortaya çıkardı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros önderliğinde gerçekleşen çalışmaya göre İstanbul’da geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış yaşandı. İşte detaylar...

İSTANBUL İLÇELERİNİN HAVA TEMİZLİK SKALASI

Beşiktaş: Yüzde 73,5 mikrogram

Aksaray: Yüzde 62 mikrogram

Yenibosna: Yüzde 56,6 mikrogram

Sarıyer: Yüzde 51,4 mikrogram

Çatladıkapı: Yüzde 49,9 mikrogram

Kağıthane 1: Yüzde 49,3 mikrogram

Bağcılar: Yüzde 49,3 mikrogram

Selimiye: Yüzde 46,7 mikrogram

Kadıköy: Yüzde 45,5 mikrogram

Üsküdar 1: Yüzde 42,9 mikrogram

Ümraniye 1: Yüzde 40 mikrogram

Kartal: Yüzde 36,1 mikrogram

Sancaktepe: Yüzde 36 mikrogram

Maslak: Yüzde 32,5 mikrogram

Avcılar: Yüzde 29 mikrogram

Beylikdüzü: Yüzde 26,1 mikrogram

