Bebek, Bağcılar, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş... İstanbul'un tüm ilçe ve semt isimlerinin birbirinden değişik hikayeleri var. Peki bu isimlerin anlamlarının nereden geldiğini biliyor musunuz? Hepimizin ilgisini çekip sorguladığı yerler mutlaka olmuştur. Hiç şüphesiz bu yerlerden birisi de Bebek. Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alan, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında bulunan Bebek'in adı aslında tarihi bir figürden geliyor. İstanbul Bebek'e adını veren meşhur 'Bebek' kim? İşte cevabı...

1 /9 Boğaz'ın masmavi sularının, doğanın yeşilinin ve tarihin eşsiz dokusu ve güzelliğinin yan yana geldiği Bebek, İstanbul'un en gözde yerlerinden biri.





2 /9 Boğaz şeridi üzerinde yer alan Bebek semti, tam da ismine uygun bir şekilde 'bebek gibi' bir güzelliğe sahip.​





3 /9 Peki günümüzde oldukça popüler olan Bebek, geçmiş yıllarda da böyle miydi? Bebek'e adını veren meşhur bebek kim?





4 /9 Bebek'in tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor İstanbul'un gözde semti Bebek'in tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor. Bebek semtinin bilinen en eski adının farklı şekillerde yazılan Challae, Chilai, Khile, Skallia (iskeleler) sözcüğünün bozulmuş bir biçimi olan 'Hallai' olduğu iddia ediliyor.



5 /9 Kökleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanıyor 'Bebek' adının kökleri ise Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar uzanıyor.



6 /9 Evliya Çelebi’ye göre, Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u kuşatacağında Rumeli Hisarı yapımına 'Bebek Çelebi' lakaplı bir bölükbaşı tayin etmişti.



7 /9 İstanbul'a Bebek ismini veren meşhur bebek kim? Asıl adı Mustafa Çavuş olan Bebek Çelebi'nin adı, zamanla bu semte de verildi.





8 /9 19.yüzyıla gelindiğinde semte vapur seferleri başladı.

