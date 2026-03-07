“Kabe’de Hacılar” ilahisi herkesin dilinde: Celal Karatüre’nin bilinmeyenlerini babası anlattı

Celal Karatüre’nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun çocukluğundan beri ilahiyle iç içe olduğunu anlattı. "Celal’in yaptığı işlerden herkes gibi babası olarak ben de gurur duyuyorum. Çocukluğundan beri elinde tef, her yerde ilahi söylüyordu. Türkiye’yi gururlandırdı, biz de gururlandık" diyen Sezgin Karatüre, oğlunun başarılarını coşkuyla ve gururla takip ettiklerini belirtti.