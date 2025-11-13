Kağıthane'de 6 katlı binada patlama anı kamerada: Molozlar yola savruldu

'ATEŞ BİZDEN TARAFA GELMEDİ AMA FELAKETTİ'

Aynı sokakta yaşayan Rahman Keskin ise, "Biz evde oturuyorduk, birden bir patlama oldu. Bu taraf açık olduğu için ateş o tarafa vurdu, bizden tarafa vurmadı. Dışarı çıktık, daire ateşlenmiş, plastik borular yanıyordu. İtfaiye geldi, zaten söndürdü. Bizim binada bir şey olmadı, basınç bu tarafa vurduğu için bizde bir şey olmadı ama felaketti" diye konuştu.