Kağıthane’de iş yerinde yangın çıktı patlama yaşandı: Simitçilikten geldik yine devam ederiz

1 /10 Olay, 2 Mart Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede bulunan ve depo olarak kullanılan bir iş yerinde elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

2 /10 Dükkandan çıkan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada dükkanda bulunan çakmak gazları patlamalar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların panik yaşadığı yangına olay yerinde gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

3 /10 ‘BİR İTFAİYE GÖNDEREMEDİNİZ’ Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle iş yerinin deposunda bulunan malların tamamı kullanamaz hale geldi. Yangın ve patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 /10 Yangın ve patlamalar sırasında bir vatandaş, " Bir itfaiye gönderemediniz" diyerek duruma tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 /10 'BİNA SAHİBİ ÇIKMAMIZI İSTİYORDU' Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Uğur Akçay, "Akşam saat 16.00'da geldik. Elektrik kaçağından şüphelendik. İtfaiye de yetişti yardımcı oldular. Elektrik kontağından yangın çıktı.

6 /10 Burası toptancı olduğu için aşağı yukarı 8 milyon lira zarar var. Bayağı patlama yaşandı, çakmak gazından dolayı. Binada su aktığı ve bina sahipleri zamanında yaptırmadığı için o yüzden aka aka kaçak yaptı.

7 /10 Bina sahibi eski kiracı olduğum için 'Çıksın bu taraf 50 bin lira veriyorsa 150'ye vereyim' diyor. Çıkmamızı istiyordu 40 bin lira kira veriyorum. Şu anda yanımdaki dükkan 120 bin lira kira veriyor.

8 /10 Temizliğini yapıyorlar bakıyorlar Allah razı olsun yardımcı oldular. Devam biz simitçilikten gelmişiz yine devam ederiz. Sigortamız yok. Mallar gitti" dedi.

