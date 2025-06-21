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Kars'ta haziran ayının ortasında karla mücadele

Kars'ta haziran ayının ortasında karla mücadele

14:3321/06/2025, Cumartesi
IHA
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Türkiye'nin önemli bir kısmında yazın kavurucu günler yüzünü göstermeye devam ederken, Kars'ın yüksek kesimlerinde ekiplerin hala karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun köyü yaylasında, hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. 

Yaklaşık 3 bin rakımdaki çalışmalarda iş makinelerinin zaman zaman zorlandığı da görüldü. 

Yollarının açılmasına sevinen vatandaşlarda zaman zaman ekiplere destek oluyor.

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