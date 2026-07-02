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Katkı maddesi yok: Bu ürünü alabilmek için şehir dışından geliyorlar

Katkı maddesi yok: Bu ürünü alabilmek için şehir dışından geliyorlar

14:472/07/2026, Perşembe
IHA
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Elazığ’ın C vitamini deposu olarak bilinen tescilli ’vişne dondurması’, kavurucu sıcaklarda yoğun talep görüyor.

Elazığ’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma tezgahlardaki yerini aldı.

Rengi ve eşsiz aromasıyla patent alan ve yazın içleri serinleten vişneli dondurma yoğun ilgi görüyor.



Çiftçilerden temin ettikleri vişnelerden yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Bayram Çetin, "Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız" dedi.

İşletme sahibi Bayram Çetin, "Bizim sezon geldi. Vişneler tezgahlara indi. Çiftçilere haber verdik, toplayan kasalar halinde getiriyor. Çiftçiler vişneleri dalından toplayıp bizlere getirirler.

Bizler de kendi hijyen ortamlarımız da makinede çekerek suyunu alırız. Saf vişne suyu olarak vişneli dondurmamızı yapıyoruz.

Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız. Burada günlük 100 kilogram ile bir ton arasında vişne dondurması yapıyoruz.

Çiftçiler ne kadar getirirse biz o kadar yapıyoruz. Vişne dondurmasını sadece buradan değil il dışından isteyen vatandaşlarımız da var.

Dondurmamızı sadece vişne suyundan yapıyoruz başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Fiyatı kilo olarak 700 liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

Vişneli dondurmanın Elazığ’ın en çok tercih edilen ürünlerinden olduğunu aktaran Şehriban Seçkin, "Biz de bunu sürekli severek tüketiyoruz. Havalar ısındığı için sürekli gelip dondurma tüketiyoruz. Çok beğeniyoruz" cümlelerini kullandı.

#Elazığ
#Dondurma
#Vişne Dondurması
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