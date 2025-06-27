Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu: Uzmanlar uyarıyor özellikle o kişileri seçiyorlar

Yaz aylarının görünmeyen tehlikesi olan kenelere dair yapılan araştırma, bazı kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu ortaya koydu. Bazı insanların vücut yapısı, kokusu ve hatta kan grubu, keneler için daha "çekici" hale gelebiliyor. Peki bu gruplardan biri siz misiniz? İşte bilimsel verilerle hazırlanan o çarpıcı liste…

1 /10 Yapılan bir araştırma, doğada farkında olmadan kenelerin ilgisini daha fazla çeken kişileri belirledi. Uzmanlar, bu tercihin tesadüf olmadığını söylüyor. Peki hangi kan grubuna sahip bireyler daha dikkatli olmalı? İşte detaylar.

2 /10 Keneler en çok bu kan grubunu seçiyor!

Her yıl olduğu gibi yaz aylarında artış gösteren kene vakaları özellikle doğada vakit geçirenler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak Çekya’daki Masaryk Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, bu tehdidin herkes için aynı düzeyde olmadığını ortaya koydu. Kan grubu, kenenin seçiminde önemli bir rol oynuyor.

3 /10 Araştırma nasıl yapıldı?

Çalışma kapsamında laboratuvar ortamında yetiştirilen 100 adet Ixodes ricinus türü kene kullanıldı. Bu keneler, A, B, AB ve 0 (sıfır) olmak üzere dört farklı kan grubundan örneklerin bulunduğu ortama yerleştirildi. Kenelerin hangi kan grubuna yöneldiği gözlemlendi ve veriler istatistiksel olarak analiz edilerek bir sıralama oluşturuldu

4 /10 🅱 B Grubu – En az tercih edilen

B kan grubu, araştırmada kenelerin en az yöneldiği grup oldu. İstatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük temas oranı gözlemlendi. Ancak uzmanlar, bu grubun tamamen güvende olduğu anlamına gelmediğini, yine de korunma önlemlerinin herkes için geçerli olduğunu vurguluyor.

5 /10 🆎 AB Grubu – Orta seviyede risk

Kenelerin AB grubuna ilgisi diğerlerine kıyasla daha az seviyede kaldı. Uzmanlar, bu grubun kimyasal yapısının keneler üzerinde "nötr" bir etki oluşturabileceğini ifade ediyor. Yani AB grubuna sahip bireyler yine de dikkatli olmalı ancak risk düzeyi daha sınırlı.

6 /10 🅾 0 Grubu – İkinci sırada

0 grubuna sahip bireyler de yüksek risk grubunda yer alıyor. Kenelerin bu gruba da ciddi oranda yöneldiği gözlemlendi. Bu da A grubundan sonra en fazla dikkat edilmesi gereken grubun 0 olduğu anlamına geliyor.

7 /10 📊 Kan grubu tercihlerine göre kene riski sıralaması:

🅰 A Grubu – En çok ilgi gören grup

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, kenelerin en çok A kan grubuna yönelmesi oldu. A grubuna ait örneklerde kenelerin hareketliliği ve temas oranı oldukça yüksek çıktı. Bilim insanlarına göre bu durum; kişinin vücut kokusu, ter bileşimi ve kimyasal sinyaller gibi biyolojik faktörlerle ilişkili olabilir.

8 /10 🛡️ Uzmanlardan net uyarı: "Her kan grubu için risk vardır"

Araştırma, bazı kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu gösterse de, uzmanlar kenelerden korunmak için herkesin önlem alması gerektiğini belirtiyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında doğaya çıkanların dikkatli olması şart.

9 /10 🌿 Kenelere karşı nasıl korunmalı?

Açık alanlarda uzun kollu ve açık renkli giysiler tercih edin. Pantolon paçalarınızı çorap içine alarak cilt temasını azaltın. Onaylı kene kovucu spreyler kullanın. Eve döndüğünüzde kulak arkası, diz arkası, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi vücut kıvrımlarını kontrol edin. Kene tespit edildiğinde çıplak elle müdahale etmeyin, cımbız, bez ya da eldivenle çıkarın. Kene çıkarıldıktan sonra mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.