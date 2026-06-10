Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı: Kollarıyla başını siper ederek hayatta kaldı

Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı: Kollarıyla başını siper ederek hayatta kaldı

13:0110/06/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Sinan Şabahat, yavrularıyla birlikte karşılaştığı anne ayının saldırısına uğradı. Kollarını başına siper ederek hayatta kalan şahsın tedavisi hastanede sürüyor.

Olay, Adaklı ilçesi Elmadüzü köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sinan Şabahat, mantar toplamak amacıyla köye yakın bir araziye çıktı. Arazide bir ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Şabahat, bir anda anne ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Şabahat hayatta kalabilmek için kollarıyla başını siper etti. Ayının diş ve pençe hamleleriyle Şabahat kolundan, başından ve ayaklarından yaralandı.

Bir süre sonra korkan yavruların kaçması üzerine anne ayı da bölgeden uzaklaştı. Şahsın haber vermesi üzerine yakınları olay yerine ulaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Şabahat, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Şabahat bir anda ayıların kendisine saldırdığını ve başka da bir şey görmediğini söyledi.



Olay anını anlatan Sinan Şabahat’ın kardeşi Mehmet Şabahat, "Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi" dedi.



#ayı saldırısı
#bingöl
#adaklı
#sinan şabahat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik ne zaman Meclis'e gelecek? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu