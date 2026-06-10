Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı: Kollarıyla başını siper ederek hayatta kaldı

Olay anını anlatan Sinan Şabahat’ın kardeşi Mehmet Şabahat, "Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi" dedi.







