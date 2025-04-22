Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde "Ayasofya'da ilk cuma" sahnesi için binlerce başvuru yapıldı: Gönüllü oyuncular yer aldı

Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, dizinin her aşamasında izleyiciyle aynı duyguları yaşadıklarını belirterek, "İzleyicilerimiz de geri bildirimlerini verirken hep bu duygudaşlığı bize çok yoğun hissettirdi. Sembolik bir anda, herkesi davet edemesek de gönüldaşlarımız arasından birilerini davet edelim ve onlarla birlikte bu ruhu ve duyguyu yaşayalım istedik." dedi.





Daha önce de gönüllülere dizide rol vermeyi düşündüklerini fakat gemilerin karadan yürütüldüğü ve benzeri sahnelerin riskleri nedeniyle ertelediklerine işaret eden Özekin, "Fetihten sonraki ilk cuma namazı sahnesinin en münasip sahne olacağını düşündük. 33 kişi diye deklare ettik ama buna sadık kalamadık. Binlerce başvuru geldi. Bu başvuruların üzerine bir eleme yapmayı ben şahsen vicdanen doğru bulmadım. O yüzden hiç kimseyi eleyemedim. 33 sayısını epey aşmış olduk." diye konuştu.