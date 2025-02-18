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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'Her şeyi öğrendim' diyerek paylaştı: Ah Metin ah

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'Her şeyi öğrendim' diyerek paylaştı: Ah Metin ah

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:1818/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi kamuoyunda günlerce konuşulmuştu. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" iddialarıyla 10 milyon liralık tazminat davası açmış, hukuki süreç başlatmıştı. Dava süreci devam ederken, Nebioğlu'nun yeni paylaşımı gündeme adeta bomba gibi düştü.

83 yaşındaki ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın, ikiz kızları olduğu haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Suphiye Orancı'dan olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 83 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmi olarak kanıtlamıştı.

Metin Akpınar’ın kızı Nebioğlu ile olan sorunları gündemdeki yerini koruyor.

Tek yumurta ikizi kardeşler, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından devlet korumasına alınarak Nebioğlu Ailesi'ne evlatlık verilmişti.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor ve sert sözler ediyordu.

Son yaptığı paylaşım ise gündeme adeta bomba gibi düştü.

İşte, Duygu Nebioğlu'nun babası hakkında söylediği sözler...

"Her şeyi öğrendim"

Duygu Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde konuştu; "Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah. Ah Metin Ah!" dedi.

Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar hakkında neyi öğrendiği de merak konusu.

Ayrıca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde, "Dava bittiğinde resmi olarak Tanya Duygu Nebioğlu olacağım. Heyecanla bekliyorum" dediği görüldü.

#Duygu Nebioğlu
#Metin Akpınar
#sosyal medya
#Babalık Davası

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