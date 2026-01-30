Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Müşterinin tavsiyesi kıraathaneyi savaş alanına çevirdi: 'Güzel kokması için sobaya kolonya dök iyi kokar'

Müşterinin tavsiyesi kıraathaneyi savaş alanına çevirdi: 'Güzel kokması için sobaya kolonya dök iyi kokar'

09:2730/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Denizli’de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesinde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Akşam 20.00 sıralarında oğlu Mustafa Gezer’e ait kıraathaneye giden Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti.

Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Mehmet Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkarttı. Kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olmaması için havalandıran Mehmet Gezer, güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü.


O esnada işletmede bulunan bir vatandaş Mehmet Gezer’e soba üzerine döktüğü kolonyayı çakmak tutuşturmasını, bu sayede daha güzel kokacağı fikrini verdi. Vatandaşın akıl almaz fikrine uyan Mehmet Gezer, soba üzerine biraz daha kolonya dökerek çakmağıyla tutuşturdu.

Patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Mehmet Gezer’in soba üzerine döktüğü kolonyayı tutuşturmasının ardından içeriye giren 4 müşteri soba yanındaki masaya oturdu. Mehmet Gezer’in dışarı çıkmasından saniyeler sonra ise soba adeta bomba gibi patladı.

O anlar ise işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Gezer’in soba üzerine ve etrafa kolonya döktüğü görülüyor. Daha sonra ise soba patlayarak devrilirken, fikri veren vatandaş ise kaçıştı. Sobanın yanında oturan masadaki 4 kişi ise bir süre donakaldığı dikkatlerden kaçmadı.

"Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu"

Sobaya kolonya döktükten sonra çakmağıyla tutuşturan Mehmet Gezer, "Ben akşamüstü evden, kahvehaneye geldim. Sobanın üstüne koku olsun diye kolonya döktüm. Yan taraftaki arkadaşım kolonyanın üstüne çakmakla yakarsan daha güzel kokar dedi.

Bende çakmağı çaktım sonra dışarı çıktım. Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu. Bomba patlar gibi ses geldi. İçeriye bir baktım sobaya dair hiçbir şey kalmamış. Kolonyanın sıkışmasından kaynaklı soba patladı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Sobanın patlamasına bir süre tepkisiz kalan vatandaşlardan Mevlüt Özçelik, "Akşam arkadaşlarla her zamanki gibi oyun oynuyorduk. Oyun oynarken kahveci arkadaşımız sobanın üstüne kolonya döküyordu. Oyun oynarken bir anda patlama oldu. Baya bir kuvvetli patladı. Anlık şok olduk ve ardından üzerimize is yağmaya başlayınca kalkıp dışarı çıktık. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık, masamızda ayrılmadık" ifadelerini kullandı.

#Kolonya
#Soba
#Müşteri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri