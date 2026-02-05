Öldürdü ateşe verdi parçalara ayırdı: Vahşi cinayette korkunç ifadeler 'Bağ evine götürüp...'

Cesedin kafa kısmı ise vücudundan tam 3 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Yaşanan vahşet kan dondururken, cinayete ilişkin gözaltı sayısı da 4'e yükseldi. Cinayeti işlediğini itiraf eden komşu A.F.K. korkunç detayları anlattı.