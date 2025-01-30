Patatesli köfte yedikten sonra ölmüştü: Uzmanından 'çapraz bulaşma' uyarısı

'YETERİ PİŞMEMESİNDEN KAYNAKLI BİR BULAŞI OLABİLİR'

Yaşamını yitiren kişilerin yedikleri yiyecekleri değerlendiren Toprak, "Patatesli köfte yemeğine bakalım. Patatesten kaynaklı besin zehirlenmesi olabilir. Şöyle ki patates yıkanmadan ve elle soyulursa üzerindeki topraktan bir bulaşma olabilir. Belki işletme mayonezini belki kendi yapıyordur. Yumurtasıyla ilgili sıkıntı olabilir. Soğuk zincirde taşınması ve saklanması gereken kıymadan kaynaklı da köfteden bir bulaşı yaşanabilir ya da ürün iyi pişmemiş olabilir. Et, tavuk ve süt ürünlerinin yeteri pişirilmemesinden kaynaklı da bir bulaşı olabilir. Personel kaynaklı hijyenden eksikliği sonucu da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz" dedi.