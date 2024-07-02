Popstar Özlem tesettüre girdi adını değiştirdi: Son sahnesini 'midem bulandı' diyerek anlattı

Popstar şarkı yarışmasına bir dönem damgasını vuran Özlem Güneş dekolte giymediği gerekçesiyle jüride yer alan Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un ağır eleştirilerine maruz kalıyordu. Özlem Güneş yarışmadan sonra maneviyata yöneldi, tesettüre girdi hatta adını değiştirdi. Popstar Özlem, 19 yaşındayken katıldığı yarışmada yaşadığı zorlukları ve maneviyata yönelme hikayesini anlattı. Eski popstar, sahnelere veda ettiği gün için de "Midem bulandı o son sahnem oldu" ifadelerini kullandı.
Bir dönemin popüler yarışmalarından olan Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan isim çıktı.
Bu isimlerden biri de yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan 19 yaşındaki Özlem Güneş'ti.
Özlem, sesinin dışında jüri üyeleriyle girdiği diyaloglarla da dikkat çekiyordu.
Özlem Güneş Osma, yarışmadaki "Dekolte giymem" sözlerinden dolayı jürinin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.
Hatta bir yayında Özlem'in röportaj sırasında “Ben manken değilim dekolte giymem” demesi jüri üyesi armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.
Güneş, yarışmadan sonra kendinebambaşka hayat kurdu.
Popstar Özlem, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.
Maneviyata yönelen Özlem Osma sadece bununla da kalmayıp adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi.
Bekir Develi'nin YouTube'ta yayınladığı Peynir Gemisi isimli programına konuk olan Özlem, Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikayesini anlattı.
Yarışmayla ilgili itiraflarda bulunan Özlem Güneş, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini söyledi.
Eski yarışmacı "Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.
Popstar Özlem olarak tanınan Mekseline İslam 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de açıkladı.
Özlem, bunun üzerine de yarışmadan elendi.
Yarışmadan sonra sahnelere çıkan Güneş, daha sonra dini konularda araştırmaya girdiği ve en son eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra hayatının değiştiğini belirterek, tesettüre girme kararı aldığını ifade etti.
"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:
"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.
Sahnelere veda ettiği günü de anlatan Mekseline İslam, kendisini dinlemeye gelen bir kadının eşini aldattığını öğrendiğinde 'Benim burada ne işim var?' dediğini söyledi. Mekseline İslam, "Midem bulandı o son sahnem oldu' ifadelerini kullandı.
2 çocuk annesi Özlem'in bunun yanında "Başarabilirsin" isimli bir kitabı da var.
Eşi ve çocuklarıyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Mekselina İslam, eşiyle umreye giderek nikah tazeledi.
Instagram'da 734 bin takipçisi bulunan Mekselina İslam, dini paylaşımlar yapıyor.