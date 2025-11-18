Sanayideki büfesine kütüphane kuran esnaf yüzlerce eseri vatandaşla buluşturuyor

Şu an okurların evlerinde dolaşımda olan 100’e yakın kitabımız var. Bizim büfenin olduğu yer sanayi bölgesi. Burada insanların kitapla temas edecek bir alanı yoktu. Biz de hem okuma alışkanlığını desteklemek hem de bölgeye değer katmak için böyle bir çalışma başlattık. Gelenler önce şaşırıyor ama sonra memnun kalıyorlar. Roman, tarih, siyaset gibi farklı türlerden yüzlerce kitabımız var.