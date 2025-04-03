SMA'lı Doruk'un kampanyası tamamlandı: 1 milyon 820 bin dolar toplandı

Kısa süre sonra tedaviye Dubai'ye gidecekleri için Doruk'un hasta olmaması gerektiğini belirten Arzu Ergün, şunları söyledi:





"Bu nedenle daha dikkatli davranıyoruz. Korkudan dışarı bile çıkmıyoruz. Kampanyayı başlattığımızda Doruk daha iyi durumdaydı. Her geçen gün, boyu uzadıkça skolyozu arttı, solunumu yavaşladı. Çünkü SMA ilerleyici bir hastalık. Skolyoz ameliyatı olması gerekiyor. Doktorlar ilacını aldıktan sonra ameliyat olmasını öneriyor. Kalça çıkığı var. Kilosu zayıf olduğu için şu an ameliyat önerilmiyor. Tedaviden sonra sırayla hepsi yapılacak. Fizik tedaviye devam etmesi önemli. Zolgensma gen tedavisi ile iş bitmeyecek. Ameliyatları var. Bundan sonraki süreç de zor ama umarım başarırız. Doruk'u gönüllüleri çok sahiplendi. Kendi evlatları gibi hiç bırakmadılar. Kampanya sürecinde büyük bağışçılarımız olmadı. Ama gönüllülerimiz çevresine duyurarak, onu sahiplenerek kampanyayı bitirmiş oldu. Doruk, kendi de emek verdi. Yayınlarda kendi derdini anlattı. 'Kampanyayı kendisi bitirdi' diyebiliriz."