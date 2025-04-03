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Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Tolga Sarıtaş'a sosyal medyadan baskı: 'Aybüke Pusat'a destek ol'

Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Tolga Sarıtaş'a sosyal medyadan baskı: 'Aybüke Pusat'a destek ol'

11:533/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
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<p>Tolga Sarıtaş'ın konuya dair açıklamada bulunması için baskı yapan sosyal medya takipçileri duruma tepki vermesi talimatında bulunan taciz mesajları yazıyor.</p>
Tolga Sarıtaş'ın konuya dair açıklamada bulunması için baskı yapan sosyal medya takipçileri duruma tepki vermesi talimatında bulunan taciz mesajları yazıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşımında bulunan ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. Konuya dair Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a sosyal medyadan 'destek ol' baskısı yapılıyor.

Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a da Pusat fanları mesaj yağdırdı.

'DESTEK OLMALISIN' DİYE BASKI YAPILIYOR

TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkartılan Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.

Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtlamak zorunda kaldı.

Tolga Sarıtaş'ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Teşkilat'ın yıldızına pek çok tepki vardı.

Öte yandan fanları ise Sarıtaş'ı destekleyen mesajlar attı.

#Tolga Sarıtaş
#Teşkilat Dizisi
#Aybüke Pusat

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