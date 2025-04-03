Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Tolga Sarıtaş'a sosyal medyadan baskı: 'Aybüke Pusat'a destek ol'

'DESTEK OLMALISIN' DİYE BASKI YAPILIYOR

TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkartılan Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.