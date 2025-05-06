Ejder’in kaos planı





Kaos planını hayata geçirmek isteyen Ejder, elindeki uranyumu kullanabilmek için uzman kişilerin izini sürmeye başladı. Bu sırada Uzay, doğru izleri takip ederek Ferman’a ulaştı ancak Ferman son anda kaçmayı başardı. Öte yandan Akif Başkan, Kate’in aslında gizlenmiş bir Rus ajanı olduğunu Amerikalılara açıkladı ve Kate’in teslim edilmesini sağladı. Bölümün finalinde ise Amerikalılar, Ejder’i bularak artık Kraliçe’nin devre dışı kaldığını ve kaos planının başına onun geçeceğini ilan etti.