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Teşkilat yine zirvede yer aldı

Teşkilat yine zirvede yer aldı

09:216/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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TRT 1’in iddialı yapımı Teşkilat, 4 Mayıs akşamı yayınlanan 142. bölümüyle pazar akşamına damga vurdu. Reytinglerde ilk sırada yer alan dizinin bu bölümü izleyicilerinden tam not aldı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Teşkilat, heyecan dolu yeni bölümleriyle pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yer alıyor.

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, dün akşam ekrana gelen 142. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Total’de 7.88, AB grubunda 5.90 ve ABC1 kategorisinde 7.42 reyting alan dizi, pazar gecesinin en çok izlenen yapımı oldu.

Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle Teşkilat, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. 

Altay, Kate’in planlarını öğreniyor


Altay Kate’e karşı harekete geçmeyi planlarken, Kate’in bahsettiği operasyon Altay’ın tüm planlarını değiştirmesine neden oldu. Belirlenen bir konuma giderek planın arkasındaki ismi öğrenmeye çalışan Altay, Kate’in kaçma girişimiyle karşılaştı. Uzay’dan son anda gelen bir bilgi sayesinde, Altay infaz kararından vazgeçti.

Kritik takas ve nefes kesen operasyon


General’in kurduğu tuzak sonucu Korkut esir düşerken, Hamdi yaşanan kargaşayı fırsata çevirerek kaçmayı başardı. Akif Başkan, durumu kontrol altına almak için Kate ile Korkut’un takas edilmesini önerdi. Ancak Bulgaristan’da bulunan Hamdi, yerel bağlantılarını devreye sokarak takas gerçekleşmeden önce Korkut’u kurtarma operasyonu başlattı ve başarılı oldu.

Ejder’in kaos planı


Kaos planını hayata geçirmek isteyen Ejder, elindeki uranyumu kullanabilmek için uzman kişilerin izini sürmeye başladı. Bu sırada Uzay, doğru izleri takip ederek Ferman’a ulaştı ancak Ferman son anda kaçmayı başardı. Öte yandan Akif Başkan, Kate’in aslında gizlenmiş bir Rus ajanı olduğunu Amerikalılara açıkladı ve Kate’in teslim edilmesini sağladı. Bölümün finalinde ise Amerikalılar, Ejder’i bularak artık Kraliçe’nin devre dışı kaldığını ve kaos planının başına onun geçeceğini ilan etti.

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