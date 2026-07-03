Toplamak için ölümü göze alıyorlar: Kilosunu 3 bin liradan satıyorlar





Ağaçtan ağaca tırmanarak ıhlamur dallarını kesen Vural Ala, "35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu. Çocuklar hep birlikte burada izinlerimizi değerlendiriyoruz" dedi.





Ekmekçi Mahalle Muhtarı Ramazan Diğrenci ise, "Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahibiz. Geçen yıl, 2 bin lira gibiydi. Bu yıl verim de yüksek. 2 bin 500 civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.