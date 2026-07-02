Trabzon’un 69 yıllık hava kapısı tarih olacak: 100 milyon ton kaya ile Trabzon’a yeni havalimanı inşa edilecek

"Şu anda 100 milyon nitelikli bir kaya kütlesi gerekiyor"

Yolcu kapasitesinin 10 milyona çıkacağının altını çizen Başkan Genç, "Şu anda 100 milyon nitelikli bir kaya kütlesi gerekiyor. Bunun çalışmalarını bir taraftan yürütüyoruz. Yapımcı firmamız da ülkemizin güçlü firmalarından. İnşallah hızlı bir şekilde, 3 milyondan 10 milyon kapasiteye çıkabilecek, son derece modern, Trabzon’a yakışır uluslararası havalimanına kavuşacağız. Biz de Valimizle beraber, özellikle bu transfer işinin altyapısı ve lojistik kısmındaki kaya dolgusunun transferiyle ilgili, Bakanımızın da riyasetinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü bu, günlük yaşamımızı mutlaka etkileyecek. Ama en hızlı şekilde yapmanın da gayretinde olacağız. Çalışmalar sürerken hava trafiği eş zamanlı yürüyecek. Bir taraftan yeni havalimanı yapılırken, uçuş trafiğine halel getirmeyecek tedbirler alınarak bu süreç yönetilecek" şeklinde konuştu.