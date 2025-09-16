'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, dün yakınlarının ihbarı üzerine evinden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ardından kendisi sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Ancak kardeşi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Peki, Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
Geçtiğimiz gün Ufuk Özkan'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırmıştı.
Sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşerken, ünlü oyuncu söylentileri reddetti.
"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?"
Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum"
Abisinin açıklamaları kafa karıştırdı
Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında çelişkili açıklamalar gündeme geldi. Abisi Uğur Özkan, oyuncunun yoğun bakımda olduğunu ve dua istediğini söylerken, Ufuk Özkan'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama paylaşıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi
Oyuncunun kendi paylaştığı açıklamada ise “48 saat gözlem altında tutuluyor” ifadeleri yer aldı.
Paylaşımı sevenlerini korkuttu
Ufuk Özkan en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'Bir varmış bir yokmuş' notuyla yayınlamıştı.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti.
Eski eşi Nazan Güneş ile yaşadığı nafaka krizinde ise “Kiramı bile zor ödüyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.