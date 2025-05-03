Usta sanatçı Cem Karaca'nın sırrı ölmeden üç sene önce eşine yazdığı veda mektubunda ortaya çıktı

CANIM BENİM! BİR TANEM İLKİM'İM!





Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur:





1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir.





2. Seni bu dünyada çok sevdim.'