Usta sanatçı Cem Karaca'nın sırrı ölmeden üç sene önce eşine yazdığı veda mektubunda ortaya çıktı

2004'te kalp kriziyle hayatını kaybeden usta sanatçı Cem Karaca'nın, ölümünden tam 3 yıl önce bir hastalığa yakalandığı ve bu gerçeği sadece eşi İlkim Karaca'ya söylediği anlaşıldı.
Tamirci Çırağı, Ceviz Ağacı ve Sevda Kuşun Kanadında gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Cem Karaca hakkındaki bir gerçek, ölümden 21 yıl sonra açığa çıktı.
Karaca, 8 Şubat 2004 sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
Sanatçı, 2004 yılında kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle gözlerini hayata yummuştu. Ancak Karaca, aynı zamanda kanserle de mücadele ediyormuş.
Ünlü sanatçının ölmeden 3 yıl önce lösemiye yakalandığı ve bu durumu eşi İlkim Karaca hariç kimseye söylemediği ortaya çıktı.
Bu gerçek usta sanatçının eşi İlkim Karaca'ya yazdığı veda mektubunda ortaya çıktı.
Karaca, ölümünden üç yıl önce eşi için kaleme aldığı mektupta "Çok yakında öleceğim bunu hissediyorum. Ölüm sebebime de lösemi diyecekler" diyor.
CANIM BENİM! BİR TANEM İLKİM'İM!
Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur:
1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir.
2. Seni bu dünyada çok sevdim.'