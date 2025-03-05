Uzmanlar uyardı: İşte Ramazan'da baş ağrısını önlemenin 7 etkili yolu

Hayat Hastanesi Diyetisyeni Miray Abaza, sahur ve iftarda dikkat edilmesi gerekenler ile özellikle su tüketiminin önemine dikkat çekti.





Ramazan ayının, yıl boyunca süregelen beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve metabolizmada farklılıklar oluşturan bir dönem olduğunu ifade eden Diyetisyen Miray Abaza, "Ramazanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanabilmek için ise yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Bu dönemde öğünlerimizi sahur, iftar ve ara öğünler olarak planlamak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almak açısından faydalı olacaktır" dedi.