Vatandaşı en borçlu ülke açıklandı: Türk halkının borcu ne kadar?

IMF, ülkelerin hanehalkı borç seviyelerine ilişkin son verilerini paylaştı. Açıklanan liste, borç yükünün en ağır olduğu ülkeleri de ortaya koydu. Peki hangi ülkelerde vatandaşların borçluluk oranı daha yüksek?
BANKALARIN KREDİ TEKLİFLERİ BORÇLANMAYI ARTIRIYOR
Hanehalkı borcu, birçok ülkede ekonomiyi zorlayan bir unsur haline geldi. Özellikle gelişmiş ülkelerde borç seviyeleri hızla yükseliyor. Bankalar ve finans kuruluşları, vatandaşlara cazip kredi seçenekleri sunarak borçlanmayı artırıyor.
Bu durum gelirine göre daha fazla borçlanan hane sayısını yükseltiyor.
KREDİ KAMPANYALARI BORÇ YÜKÜNÜ BÜYÜTÜYOR
Hanehalkı borcu artık birçok ülke için ciddi bir risk olarak görülüyor. Gelişmiş ekonomilerde borçluluk oranları her yıl daha da artıyor. Bankaların sunduğu kredi kampanyaları, tüketicileri borçlanmaya yönlendiriyor.
İŞTE VATANDAŞI EN BORÇLU ÜLKELER!
35) İRLANDA | ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 31
34) SUUDİ ARABİSTAN | YÜZDE 33.6
33) GÜNEY AFRİKA | YÜZDE 34.3
32) BREZİLYA | YÜZDE 35.7
31) İTALYA | YÜZDE 36.6
30) YUNANİSTAN | YÜZDE 40.6
29) Katil israil | YÜZDE 42.2
28) HİNDİSTAN | YÜZDE 42.9
27) AVUSTURYA | YÜZDE 43.9
26) SİNGAPUR | YÜZDE 44.9
25) İSPANYA | YÜZDE 45.4
24) ŞİLİ | YÜZDE 46
23) ALMANYA | YÜZDE 50.2
22) EURO BÖLGESİ (EUROZONE) | YÜZDE 52.2
21) PORTEKİZ | YÜZDE 54
20) BELÇİKA | YÜZDE 58.2
19) FRANSA | YÜZDE 61
18) ÇİN | YÜZDE 62.1
17) FİNLANDİYA | YÜZDE 63.9
16) JAPONYA | YÜZDE 65.4
15) LÜKSEMBURG | YÜZDE 68.1
14) MALEZYA | YÜZDE 69.1
13) ABD | YÜZDE 70.7
12) İNGİLTERE | YÜZDE 77.5
11) İSVEÇ | YÜZDE 83.4
10) NORVEÇ | YÜZDE 86.6
9) DANİMARKA | YÜZDE 87.1
8) HONG KONG | YÜZDE 90.1
7) TAYLAND | YÜZDE 90.5
6) KUZEY KORE | YÜZDE 91
5) YENİ ZELANDA | YÜZDE 91
4) HOLLANDA | YÜZDE 94.5
3) KANADA | YÜZDE 102
2) AVUSTRALYA | YÜZDE 112
1) İSVİÇRE | YÜZDE 126
TÜRKİYE 45 ÜLKENİN YER ALDIĞI LİSTEDE 44. SIRADA
HANEHALKI BORCU: YÜZDE 9.7