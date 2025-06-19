Yapay zeka ile tüketici verilerini takip eden dolandırıcıların yeni hedefi tatilciler: Kampanya diyerek kandırdılar

Tatil sezonunun başlamasıyla sosyal medyada otel ve tatil kampanyalarıyla ilgili reklamlarda artış yaşandı. Bazı tatil kampanyası reklamlarını ise dolandırıcılar yayınladı. Uzmanlar özellikle yaz mevsimiyle artış gösteren tatil dolandırıcılığıyla ilgili uyarılarda bulunurken, dolandırıcıların yapay zeka desteğiyle tüketici verilerini takip ettiğine de dikkat çekti.
Tatil sezonuyla sosyal medya üzerinden otel ve tatill kampanyası reklamlarında artış yaşandığını belirten uzmanlar, vatandaşları sahte ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sahte ilanlar çoğu zaman çok görüntüleme alan bir internet sitesinde vatandaşın karşısına çıkabiliyor. Huzurlu bir tatil geçirmek isterken mağdur olan tüketicilerin sayısının her geçen gün arttığına da dikkat çekiliyor. Hem paralarından hem de zamanlarından olmamaları için tüketicilere uyarılarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Yaptığınız paylaşımlarda herkesin inandığı şeyin doğru olduğuna inandığınızla ilgili farklı sonuçlar da çıkarabiliyor dolandırıcılar. Bu tarz verileri de sosyal medyayı tarayarak yapay zeka desteğiyle alıyorlar." dedi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye tatile gelirken dolandırılan Bayramova Natavan, "Linke tıklamıştım. Bizi Türkiye'ye getirmekle ilgili bir öneri yapılmıştı. Biz buraya vardığımızda bizi kimse karşılamadı. Öneriler üzerine linklere tıklamak olsun ya da herhangi bir şirketi tercih etmek olsun bunun öneri üzerine yapılmasını tavsiye ederim. Azerbaycan şirketiydi ve orada Instagram sayfasında çok büyük bir kitleye sahipti. Ben de güvendim Instagram sayfası bu kadar takipçiye sahipse doğrudur dedim ama hiç öyle olmadı. Ödemenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısını gidince yapmalıydık. 6 bin lirasını ödemiştik, 300 manat. Biz 6 bin lirayı aslında daha sonra ödemeliydik. Artık böyle linklere tıklamıyorum ama yine de araştırma yapmak istiyorum. Çok araştırmak lazım. O yüzden öneriyorum ki çok araştırma yapsınlar, linklere tıklayarak değil sorsunlar, araştırsınlar. Hatta mümkünse ofislerine gitsinler veya resmi bir sözleşme imzalansın. Bu şekilde olursa daha iyi olur. Instagram üzerinden reklamlarını görüp onlara ulaşmıştım. Şeffaf geçeceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı ve dolandırıldım" dedi.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bir kurum eğer online ödeme sistemine sahip değilse, sizden kart bilgilerinizi istiyor ve kart bilgilerinizi kullanarak sizin adınıza çekim gerçekleştiriyor. Bunu da bir formla beyan ediyor. Bu kötü niyetli kişiler tarafından da çok rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntem. Siz kartınızı kendi isteğinizle dolandırıcılara verirseniz bu hem hukuki olarak hem de bankayla aranızda geçen süreçlerde kartı kendi rızanızla verdiğiniz için paranın geri alınması ya da davanın hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi süreçlerinde ciddi sorunlar yaratabilir. Sosyal medya platformlarında sahte otel reklamı verilmesi aslında bizim kullanıcılarımızla ilgili değil maalesef sosyal medya platformlarıyla alakalı birşey. Sosyal medya platformları da reklamları bir gelir kaynağı olarak gördüğü için maalesef çok da sorgulamadan bu reklamları yayınlayabiliyor. Eğer bir sosyal medya kullanıcısı tatille ilgili bir aramayı kendi bilgisayarında ya da cep telefonunda yaparsa bu kayıtlar çerezlere düşüyor. Çerezlere düşen kayıtlar da sosyal medya platformlarında bizim karşımıza reklam olarak çıkıyor. Burada maalesef ki dolandırıcıların verdikleri reklamlarla da birebir karşı karşıya gelebiliyoruz. Burada o firmanın sosyal medya platformunun çok takipçili olması, çok yorumların olması, bütün yorumların iyi olması bir kriter olmamalı. Örneğin böyle bir firma var mı, o firma nerede, hangi şehirde, o şehrin ticaret odasında kaydı var mı gibi bilgiler aslında şehirlerin ticaret odalarının web sayfalarında çok hızlı bir şekilde görülebiliyor. Aynı zamanda bu bir acenteyse ve bir tatil paketi satıyorsa, burada da TÜRSAB kaydı var mı gibi kontrollerin yapılıyor olması gerekiyor" dedi.
'DOLANDIRICILAR VERİLERİ YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE ALIYORLAR'
Demircan, "Birçok reklamın bizim karşımıza çıkıyor olması aslında bizim sosyal medya kullanım alışkanlığımız ve bilgisayar kullanım alışkanlığımızla ilgili. Örneğin bir platformda gerçekliği, doğruluğu hiç ispatlanmamış bir gönderiyi siz de paylaşıyorsanız ya da buna inanıp siz buna herhangi bir yorum yaptıysanız aslında dolandırıcılar bunları da takip ediyorlar. Yaptığınız paylaşımlarda herkesin inandığı şeyin doğru olduğuna inandığınızla ilgili farklı sonuçlar da çıkarabiliyor dolandırıcılar. Bu tarz verileri de sosyal medyayı tarayarak yapay zeka desteğiyle alıyorlar. Bir dolandırıcının sosyal medya platformunda karşınıza bir reklam çıkartması, mesaj yoluyla ya da e-posta yoluyla size bir reklam linki gönderiyor olması kesinlikle tesadüf olmayabilir." diye konuştu.