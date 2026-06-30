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Yarın başlıyor: Milyonları etkileyecek 3 yeni düzenleme devreye alınıyor

Yarın başlıyor: Milyonları etkileyecek 3 yeni düzenleme devreye alınıyor

09:3430/06/2026, Salı
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Yeni ayın başlamasıyla birlikte vatandaşları yakından ilgilendiren üç yeni uygulama yürürlüğe girecek. Depozito iade sisteminden kafe ve restoranlarda uygulanacak yeni menü düzenlemesine kadar birçok alanda hayata geçirilecek değişiklikler günlük yaşamı etkileyecek.

1 Temmuz yani yarınla birlikte vatandaşların hayatına 3 yeni uygulama girecek.



Yeni ayla birlikte, depozito iade sistemi hayata geçiyor. Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde "iade logosu" olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek.

Ürün başına 1 lira  


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar." diyerek uygulamaya dair bilgi vermişti. 

Restoran ve kafelerdeki menülerde de "ayrıntı" dönemi başlıyor.


1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde artık ayrıntı verecek. 


Artık menülerde yemeklerin ayrıntıları ve kalori değerleri görülebilecek.


 

Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek.

Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak.

Kazalarda, oluşan hasar maddi teminat tutarının 10'da birini aşıyorsa, eksper zorunlu olacak.



Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.

#depozito iade sistemi
#menü düzenlemesi
#kafe ve restoranlar
#gıda sektörü
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