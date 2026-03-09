Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı: Eşinden ilk açıklama geldi

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı: Eşinden ilk açıklama geldi

22:569/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, eşinden sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 20 sezondur Rıza Baba karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin'nden sevenlerini korkutan bir haber geldi.


Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki usta oyuncunun pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

 Ergin “Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” açıklamasında bulundu.

#Zafer Ergin
#Arka Sokaklar
#Rıza Baba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı