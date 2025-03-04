Zorlu şartlarda bir eğitim neferi: Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor

Kışkılı köyü okulunda görev yapan Ceylan Kırtay isimli öğretmen, birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim veriyor. Kış aylarında yolların karla kapanması, yaz aylarında ise engebeli arazilerin ulaşımı güçleştirmesi Ceylan öğretmenin öğrencilerine ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. Ancak Ceylan öğretmen, tüm bu engellere rağmen, çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elinden geleni yapıyor.



