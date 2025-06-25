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Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu

Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu

13:1725/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti. İnfaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi, 4 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Peki altı ay ceza alan kaç gün hapiste kalacak? Koşullu seliverme şartı nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimli serbestlik ile cezasızlık algısının önüne geçeceklerini dile getiren Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Peki 10'uncu Yargı Paketi infaz düzenlemesisi altı ay ceza alan kaç gün hapiste kalacak?



Yeni infaz düzenlemesi altı ay ve 1 sene ceza alan kaç gün hapiste kalacak?

Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti. "Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

Koşullu salıverme şartı nedir?

Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.


İki yıl ceza alan kaç gü cemevinde yatacak?

Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor. Denetimli serbetslik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.

#İnfaz düzenlemesi
#10. Yargı Paketi
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