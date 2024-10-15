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Kredi kartlarında 100 bin TL limit üzerine 750 TL vergi düzenlemesi henüz resmileşmedi! Kredi kartı vergisi Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?

Kredi kartlarında 100 bin TL limit üzerine 750 TL vergi düzenlemesi henüz resmileşmedi! Kredi kartı vergisi Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?

13:0715/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kredi kartı vergisi ne zaman yürürlüğe girecek sorusu gündemdeli gelişmelerle birlikte yanıt buldu. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan yılda bir kez 750 lira alınacak olması kart sahipleri teklifin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki, Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla düzenlenen "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenle­meler Hakkında Kanun ile Ba­zı Kanunlarda Değişiklik Ya­pılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte savunmaya kaynak oluşturacak bazı alanlarda ek vergi öngörülüyor.


Bunlardan biri de limi­ti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesi oldu. Kanun yasallaştığında 5 Ocak'ta bu para hesaplara yansıyacak ve ekstrelerde yer alacak.

KANUN TEKLİFİ BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK


Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere, tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesine dair kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Kredi kartı vergisi Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?


Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından, yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınması öngörülüyor. Ancak teklif henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

Kanun teklifinde, kredi kartlarından alınacak hizmet bedelinin 1 Ocak'tan itibaren uygulanması öngörülüyor. Ocak ayının başında, bu hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinin hesabından kesilecek. Yapılan düzenlemeye göre, yıl içerisinde limitleri artırılan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Ayrıca, birden fazla kredi kartına sahip olan kişiler, her bir kart için ayrı ayrı hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacaklar.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak'tan itibaren 100 bin lira limitine sahip kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılacak. Bu nedenle, ocak ayı sonrasında kredi kartı limitinin düşürülmesi, kesinti üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak. Ayrıca, ocak ayında kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerine çıkarsa, sadece 750 lira tutarında bir hizmet bedeli alınacak. Yıl içinde alınan ve limiti 100 bin lira üstünde olan kredi kartları için de yine 750 lira kesinti uygulanacak.

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