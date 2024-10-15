Düzenlemeye göre, 1 Ocak'tan itibaren 100 bin lira limitine sahip kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılacak. Bu nedenle, ocak ayı sonrasında kredi kartı limitinin düşürülmesi, kesinti üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak. Ayrıca, ocak ayında kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerine çıkarsa, sadece 750 lira tutarında bir hizmet bedeli alınacak. Yıl içinde alınan ve limiti 100 bin lira üstünde olan kredi kartları için de yine 750 lira kesinti uygulanacak.