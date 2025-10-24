11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Mahkumlara af çıkacak mı, genel veya kısmi af gündemde mi? İnfaz düzenlemesi...

Kamuoyunun merakla beklediği 11. Yargı Paketi’nde sona yaklaşıldı. Yeni düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz sistemine dair açıklamalarda bulundu. Düzenlemede dolandırıcılık, sanal bahis, bilişim suçları ve örgüt suçlarına yönelik yeni hükümler yer alıyor.
11. YARGI PAKETİ’NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunmuyor. Genel af, kısmi af, denetimli serbestliğe yönelik güncel bir çalışma üzerinde durulmayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Yeni Yargı Paketi çalışmalarında trafik ihlallerine ilişkin düzenlemeler, çocuk yaşta suça sürüklenenler, sanal bahis, sanal kumar, internet ve telefon dolandırıcılığına yönelik önemli maddeler yer alacak. 11. Yargı Paketi’nde şu maddelerin yer alması bekleniyor;
Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları,
Telefon dolandırıcılığı,
Sanal bahis,
Sanal kumar,
Kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar,
Trafikte yol kesenler,
Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar,
Ağırlaştırılmış müebbet,
Örgüt suçlarına yönelik düzenleme,
11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yargı paketi Meclis’e sunulacak onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.