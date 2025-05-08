Sağlık Bakanlığı'nın 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 6 Mayıs'ta sona ermişti. DHY kurası bugün çekildi. Doktor atamaları gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakanlığı DHY kurası sonuç sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında münhal kadroları ve kura takvimini paylaştı. Toplam 2 bin 239 hekimin ataması yapılacak. Bunların 1.566'sı uzman tabip, 673'ü ise tabip kadrosunda olacak. Peki 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman yapılacak?
122. DÖNEM DHY ATAMA KURASI NE ZAMAN?
122. Dönem DHY Kura tercihleri başvuruları 2 - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 8 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kura sonuçları sorgulama ekranı
İlan Metni için tıklayın
Kura Takvimi için tıklayın
İsim Listeleri için tıklayın
Uzman Tabip İsim Listesi için tıklayın
Pratisyen Tabip İsim Listesi için tıklayın
Münhal Kadrolar için tıklayın
DHY Kurası Tercih Başvurusu EKİP Yardım Kılavuzu için tıklayın
Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY atama kurası sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır.
1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Nedir?
Devlet hizmeti yükümlülüğü ya da daha çok bilinen adıyla DHY; Tıp Fakültesinden mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.
Devlet hizmeti yükümlülüğü daha çok mecburi hizmet veya zorunlu hizmet olarak bilinmektedir.