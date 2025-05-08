Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Nedir?

Devlet hizmeti yükümlülüğü ya da daha çok bilinen adıyla DHY; Tıp Fakültesinden mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

Devlet hizmeti yükümlülüğü daha çok mecburi hizmet veya zorunlu hizmet olarak bilinmektedir.