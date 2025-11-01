%13,64 ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: Memur Maaşlarına 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklilerinin gözü TÜİK’ten gelecek verilere çevrildi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alan kamu çalışanları, 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını merak ediyor. 2026 Ocak zammı için geri sayım sürerken, son aylardaki enflasyon oranları yılın ilk zammına dair ipuçları veriyor. Peki, memur maaşları için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

1 /5 Kamu çalışanlarının maaş hesabında kritik dönem başladı. 2025’in son çeyreğine girilirken memurlar ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon farkı ile 2026 Ocak zammı beklentilerini gündeme taşıyor. TÜİK’in açıklayacağı ekim ayı enflasyon rakamı, 4 aylık farkı netleştirecek ve yeni yılda maaşlara yansıyacak artış oranını şekillendirecek. Peki, memur maaş zammı için tahminler ne yönde, 4 aylık fark ne zaman açıklanacak?

2 /5 MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Memur ve memur emeklisinin 3 aylık zam farkı %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon verisi henüz açıklanmadı. Sıradaki enflasyon 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ve memurların 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3 /5 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu.

4 /5 Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.