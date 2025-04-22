Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruya göre, 2024 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atama başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleşecek.15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü başladı. Peki öğretmen atama başvuruları ne zaman sona erecek? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranı, şartları kadro ve branş dağılımı
Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvime göre, başvuru işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar ilk aşamada ön başvuru yapacak. İkinci aşamada ise tercih başvurusunda bulunulacak. Başvuru yapacak adaylarda 2024 KPSS puan şartı aranacak. Peki, 2025 MEB sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranı, şartları ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü başladı. Başvuru süreci 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da sona erecek. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULAR NASIL NEREDEN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemleri, "başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KPSS PUAN TÜRÜNDEN OLACAK, KPSS PUANI KAÇ?
Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımına göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan şartlar şöyle;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı'na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardanmahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllıkbekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımındanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları'nın ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık beklemesüresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."