1994-2008 arasına erken emeklilik şartı açıklandı: SGK giriş tarihi ile prim yaş günü tablosu

FARKLI TARİHLER, FARKLI KOŞULLAR: 3600, 4500 VE 5400 GÜNLE EMEKLİLİK HESABI

Türkiye’de emeklilik şartları, sigorta giriş tarihine göre şekilleniyor. 1994, 2008 ve 2018 gibi belirleyici yıllarda işe başlayanlar için farklı prim ve sigortalılık süreleriyle kısmi emeklilik fırsatları bulunuyor. SGK sisteminde yer alan bu alternatif formüller, primi eksik olan ya da çalışma süresi sınırlı kalan vatandaşlar için emeklilik kapısını aralıyor.