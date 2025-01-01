2024/2 TERCİH SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

"KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 KPSS tercih sürecinin tamamlanmasıyla, adayların gözü ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS tercihleri kapsamında binlerce aday, kamu kurumlarında görev alabilmek için tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise, tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. ÖSYM, KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir bilgi paylaşmadı. Ancak geçmiş dönemlerdeki süreçler incelendiğinde, sonuçların tercih sürecinin bitiminden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklandığı görülüyor.

1 /7 KPSS 2024 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, kamu personeli adayları gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte süreçle ilgili detaylar netleşirken, sonuçların açıklanacağı tarih büyük merak konusu oldu.

2 /7 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? KPSS tercihleri Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'te başladı ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

3 /7 Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapıldı.

4 /7 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Merkezi Atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesin olarak bilinmemekle birlikte tercih sonuçlarının Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

5 /7 KPSS 2024/2 TERCİHLERİ KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

6 /7 Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.