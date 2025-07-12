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Temmuz ayında 21 şirket temettü veriyor: 2025 Temmuz temettü takvimi belli oldu

Temmuz ayında 21 şirket temettü veriyor: 2025 Temmuz temettü takvimi belli oldu

12:0112/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Temmuz temettü takvimi kapsamında, hisse başına kâr payı dağıtmı yapacak 21 şirketten 8'i ödemeleri tamamladı ve gözler diğer şirketlerden gelecek ödemelere döndü. Peki, Temmuz ayı temettü veren hisseler neler? Temettü ödemeleri ne zaman yapılacak? Temmuz ayı temettü hisseleri ne kadar kar payı dağıtacak? İşte, ayın geri kalanında temettü dağıtacak şirketler ve ödenecek temettü tutarları...

Borsa İstanbul'da Temmuz 2025 temettü takvimi netleşirken, hisse senedi yatırımcılarını heyecanlandıran bir dönem başlıyor. Genel kurul onayından geçmiş 21 şirketin kâr payı dağıtacağı bu ay, portföylere ek gelir sağlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Listede Lila Kağıt (LILAK), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.(BOBET), Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) ve Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) gibi dev şirketlerin bulunması dikkat çekiyor. Temwttü hisseleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Yeni açıklanacak kararlarla listenin genişlemesi beklenirken, yatırımcılar için Temmuz ayı tam anlamıyla bir temettü şöleni vadediyor.

Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: LILAK

Temettü tutarı: 1,2750 TL

Tarihi: 01.07.2025


Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: YAPRK

Temettü tutarı: 0,3400 TL

Tarihi: 01.07.2025







Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


BIST kodu: MHRGY

Temettü tutarı: 0,0500 TL

Tarihi: 01.07.2025


Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: KCAER

Temettü tutarı: 0,0732 TL

Tarihi: 02.07.2025







Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.


BIST kodu: ISDMR

Temettü tutarı: 0,2125 TL

Tarihi: 04.07.2025


Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.


BIST kodu: EREGL

Temettü tutarı: 0,2125 TL

Tarihi: 04.07.2025







Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.


BIST kodu: KONTR

Temettü tutarı: 0,0262 TL

Tarihi: 08.07.2025


Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: BOBET

Temettü tutarı: 0,1700 TL

Tarihi: 08.07.2025







Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft


BIST kodu: DOCO

Temettü tutarı: 77,3034 TL

Tarihi: 14.07.2025

Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

BIST kodu: KLSYN

Temettü tutarı: 0,1020 TL

Tarihi: 14.07.2025







Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: GENTS

Temettü tutarı: 0,1275 TL

Tarihi: 16.07.2025

Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: BASGZ

Temettü tutarı: 1,7000 TL

Tarihi: 18.07.2025







Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.


BIST kodu: AYEN

Temettü tutarı: 0,2119 TL

Tarihi: 21.07.2025

Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

BIST kodu: ESCAR

Temettü tutarı: 0,1020 TL

Tarihi: 22.07.2025







Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.


BIST kodu: ALKLC

Temettü tutarı: 0,0069 TL

Tarihi: 22.07.2025

Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: PAGYO

Temettü tutarı: 0,6622 TL

Tarihi: 23.07.2025







Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: VESBE

Temettü tutarı: 0,0373 TL

Tarihi: 24.07.2025

Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: AVPGY

Temettü tutarı: 1,5000 TL

Tarihi: 25.07.2025







Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


BIST kodu: OSMEN

Temettü tutarı: 0,0500 TL

Tarihi: 29.07.2025

Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: BIGCH

Temettü tutarı: 0,6196 TL

Tarihi: 31.07.2025

Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: SANFM

Temettü tutarı: 0,0425 TL

Tarihi: 31.07.2025











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