Temmuz temettü takvimi kapsamında, hisse başına kâr payı dağıtmı yapacak 21 şirketten 8'i ödemeleri tamamladı ve gözler diğer şirketlerden gelecek ödemelere döndü. Peki, Temmuz ayı temettü veren hisseler neler? Temettü ödemeleri ne zaman yapılacak? Temmuz ayı temettü hisseleri ne kadar kar payı dağıtacak? İşte, ayın geri kalanında temettü dağıtacak şirketler ve ödenecek temettü tutarları...
Borsa İstanbul'da Temmuz 2025 temettü takvimi netleşirken, hisse senedi yatırımcılarını heyecanlandıran bir dönem başlıyor. Genel kurul onayından geçmiş 21 şirketin kâr payı dağıtacağı bu ay, portföylere ek gelir sağlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Listede Lila Kağıt (LILAK), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.(BOBET), Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) ve Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) gibi dev şirketlerin bulunması dikkat çekiyor. Temwttü hisseleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Yeni açıklanacak kararlarla listenin genişlemesi beklenirken, yatırımcılar için Temmuz ayı tam anlamıyla bir temettü şöleni vadediyor.
Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: LILAK
Temettü tutarı: 1,2750 TL
Tarihi: 01.07.2025
Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: YAPRK
Temettü tutarı: 0,3400 TL
Tarihi: 01.07.2025
Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: MHRGY
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 01.07.2025
Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: KCAER
Temettü tutarı: 0,0732 TL
Tarihi: 02.07.2025
Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
BIST kodu: ISDMR
Temettü tutarı: 0,2125 TL
Tarihi: 04.07.2025
Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
BIST kodu: EREGL
Temettü tutarı: 0,2125 TL
Tarihi: 04.07.2025
Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
BIST kodu: KONTR
Temettü tutarı: 0,0262 TL
Tarihi: 08.07.2025
Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BOBET
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 08.07.2025
Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft
BIST kodu: DOCO
Temettü tutarı: 77,3034 TL
Tarihi: 14.07.2025
Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: KLSYN
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 14.07.2025
Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: GENTS
Temettü tutarı: 0,1275 TL
Tarihi: 16.07.2025
Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BASGZ
Temettü tutarı: 1,7000 TL
Tarihi: 18.07.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.07.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.07.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.07.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 0,6622 TL
Tarihi: 23.07.2025
Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: VESBE
Temettü tutarı: 0,0373 TL
Tarihi: 24.07.2025
Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: AVPGY
Temettü tutarı: 1,5000 TL
Tarihi: 25.07.2025
Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 29.07.2025
Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BIGCH
Temettü tutarı: 0,6196 TL
Tarihi: 31.07.2025
Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SANFM
Temettü tutarı: 0,0425 TL
Tarihi: 31.07.2025