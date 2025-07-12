Borsa İstanbul'da Temmuz 2025 temettü takvimi netleşirken, hisse senedi yatırımcılarını heyecanlandıran bir dönem başlıyor. Genel kurul onayından geçmiş 21 şirketin kâr payı dağıtacağı bu ay, portföylere ek gelir sağlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Listede Lila Kağıt (LILAK), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.(BOBET), Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) ve Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) gibi dev şirketlerin bulunması dikkat çekiyor. Temwttü hisseleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Yeni açıklanacak kararlarla listenin genişlemesi beklenirken, yatırımcılar için Temmuz ayı tam anlamıyla bir temettü şöleni vadediyor.