"ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL"





İslam Memiş, altın yatırımcılarına "bekle-gör" tavsiyesinde bulundu:

"Ons altının 4.000 doların altında bir seviyeye sarkması alım için daha uygun olur. Şu anda alım yapmak riskli. Kasım ayı genelinde dinlenme süreci devam edecek."

Ayrıca Perşembe ve Cuma günü açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerinin piyasalar açısından belirleyici olacağını hatırlattı. Ancak ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışında aksamalar yaşanabileceğini de vurguladı.







