Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken Finans Analisti İslam Memiş, yeni yılda altının seyrine ilişkin tahminlerini paylaşarak "Yeni yılda altın ne kadar olacak?" sorusunu yanıtladı. Memiş, 2026 yılına kadar gram altının 8 bin TL, ons altının ise 4 bin 800 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. İşte İslam Memiş'in altın tahminine ilişkin detaylar...
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Fiyatlar bir yükselip bir düşerken yatırımcıların kafası karışık. Son bir haftada gram altında 140 liralık artış yaşandı.
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının Kasım ayında dalgalı bir seyir izleyeceğini belirterek kısa vadede alım için uygun bir dönem olmadığını söyledi.
İslam Memiş'ten 2026 yılı için altın tahmini
“Altında asıl manipülasyon yılı 2026 olacak”
İslam Memiş, 2026 yıl altın fiyatları ile ilgili öngörülerini de paylaştı. “İlk kez açıklıyorum” diyen İslam Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde.” dedi.
“Elinde altın olanlar zengin olmayacak” diyen finans analisti, “Altın fiyatları yükseldi, zengin olduk, bir getiri elde ettik diye kesinlikle sevinmesin. Çünkü bu manipülasyonun arkasından büyük bir tufan geliyor. Büyük bir tufan gelecek. Muhtemeldir bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bir anda patlayıp verecek. Bildiğin patlayacak yani. Bu ne demek? Yani malın değeri artacak, paranın değeri kaybolacak.” diyerek sözlerini tamamladı.
"ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL"
İslam Memiş, altın yatırımcılarına "bekle-gör" tavsiyesinde bulundu:
"Ons altının 4.000 doların altında bir seviyeye sarkması alım için daha uygun olur. Şu anda alım yapmak riskli. Kasım ayı genelinde dinlenme süreci devam edecek."
Ayrıca Perşembe ve Cuma günü açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerinin piyasalar açısından belirleyici olacağını hatırlattı. Ancak ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışında aksamalar yaşanabileceğini de vurguladı.
UZUN VADEDE YÖN YUKARI
Kısa vadeli düzeltme hareketlerine rağmen, Memiş altın için uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi:
"2026 yılına kadar gram altında 8.000 lira, ons altında ise 4.800-4.880 dolar seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak öne çıkıyor."
Memiş'e göre nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altınlarını bozmadan beklemeleri, uzun vadede kazançlarını artırabilir.
KÜRESEL BEKLENTİ: ONS FİYATI 5.000 DOLARA YAKLAŞABİLİR
Altın konusunda uzun süredir iyimser tutumunu koruyan Goldman Sachs, bireysel yatırımcı ilgisinin tahminlerin de ötesine geçtiğini ve bu durumun fiyatları yukarı taşımaya devam edeceğini öngörüyor.
Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlediği yıllık toplantıda yapılan ankete göre ise, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 4.980 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.