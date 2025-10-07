3 AYLIK EMEKLİ ENFLASYON FARKI 2025: 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu

Milyonlarca memur ve emekli, eylül ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğunu merak ediyor. TÜİK’in eylül verilerini açıklamasıyla, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak fark belli oldu. Bu oran, 2026 Ocak zammı için kritik göstergelerden biri olacak.
Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek 3 aylık enflasyon farkı netleşti. TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönem için fark oranı ortaya çıktı. Bu oran, 2026’nın ilk ayında yapılacak maaş artışında temel alınacak.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Eylül sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 7,50'yi aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,38 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 2.38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13.65 kümülatif zam meydana gelecek.
Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.