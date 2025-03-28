30 MART - 2 NİSAN BAYRAMDA HAVA DURUMU: Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatil planları yapanlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bayram haftasına ilişkin hava tahminlerini yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Karadeniz’de sağanak yağış beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise güneşli hava etkili olacak. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyarırken, güncel tahminler MGM’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, tatil planı yapan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, bayram haftasında yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayramda hava nasıl olacak?
AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
29 Mart 2025 Cumartesi
Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.
BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
30 Mart 2025 (Pazar) bayramın ilk günü
Ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülüyor. Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak etkili olabilir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de yağış alıyor, ancak daha hafif şekilde.
31 Mart 2025 (Pazartesi) bayramın ikinci günü
Yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. Doğu Anadolu’da bazı kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali mevcut. Genel olarak sıcaklıklar düşüyor ve serin, yağışlı bir hava hakim olacak.
1 Nisan 2025 (Salı) bayramın son günü
Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun yağış beklentisi var. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli sağanak devam ediyor. Sıcaklıklar bir miktar daha düşebilir, özellikle Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülebilir.
Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışlar bayram sonrasındaki günlerde de tüm yurtta devam edecek.