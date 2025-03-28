30 MART - 2 NİSAN BAYRAMDA HAVA DURUMU: Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı

1 Nisan 2025 (Salı) bayramın son günü

Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun yağış beklentisi var. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli sağanak devam ediyor. Sıcaklıklar bir miktar daha düşebilir, özellikle Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülebilir.

Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışlar bayram sonrasındaki günlerde de tüm yurtta devam edecek.